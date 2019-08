Holstein Kiel: Schockmoment beim Training Jonas Meffert nach Zweikampf vom Platz getragen

Schockmoment bei Zweitligist Holstein Kiel. Mittelfeldmotor Jonas Meffert musste am Mittwoch das Nachmittags-Training nach einem Zweikampf abbrechen. Der 24-Jährige zog sich nach einem Zweikampf eine Verletzung am Unterschenkel zu. Fitnesscoach Timm Sörensen trug Meffert per Huckepack in die Kabine. Eine genaue Diagnose folgt später.