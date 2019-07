Holstein Kiel: Sonntags in Fürth, Montags in Hamburg - DFL terminiert die ersten acht Spieltage

Die DFL hat am Morgen die zeitgenaue Ansetzung der ersten acht Partien der 2. Bundesliga bekanntgegeben. Nachdem bereits die ersten zwei Partien von Holstein Kiel, gegen den SV Sandhausen und SV Darmstadt 98, genau angesetzt wurden, folgten jetzt die Spiele bis Ende September.

Die Störche samt Fans haben mit den Partien gegen die SpVgg Greuther Fürth, Sonntag 29.09. um 13.30 Uhr, und gegen den FC St. Pauli, Montag 26.08. um 20.30 Uhr, zwei besondere Auswärtsfahrten vor der Brust. Zudem trifft man am Freitag 20.09. um 18.30 Uhr auf den Bundesliga-Absteiger aus Hannover.

Allgemein scheinen die Kieler gute Termine erwischt zu haben. Anders als der FC St. Pauli, der in gleich zwei Montagsspielen am Millerntor auf die Nordkonkurrenten trifft. Neben Holstein Kiel, darf der Kiezklub gleich zu Beginn, am Montag 16.09. um 20.30 Uhr, im Hamburg-Derby gegen den HSV ran. Das könnte die Braun-Weißen verärgern.