Holstein Kiel spielt 1:1 gegen den SV Sandhausen

Zweitligist Holstein Kiel kam am Sonnabendnachmittag im Holstein-Stadion vor 10103 Zuschauern gegen den SV Sandhausen im ersten Spiel der Saison 2019/20 nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Das Tor für die Gäste erzielte Kevin Behrens bereits in der 4. Spielminute. Emmanuel Iyoha glich in der 52. Minute mit einer tollen Direktabnahme aus.

Frühes 0:1 durch Behrens - Mühling und Serra scheitern am Pfosten.

KSV-Coach André Schubert setzte auf Last-Minute-Verpflichtung Darko Todorovic auf der rechten Verteidiger-Position. Weiter standen die Neuzugänge Finn Porath und Emmanuel Iyoha in der Start-Elf. Im Tor erhielt Dominik Reimann den Vorzug vor Neuzugang Ioannis Gelios. Bereits nach 70 Sekunden hatten die Gäste den ersten gefährlichen Torschuss durch Rurik Gislason, doch Schiedsrichter Tobias Stieler entschied auf Foulspiel gegen KSV-Innenverteidiger Dominik Schmidt. Dann die kalte Dusche für die Störche. Kevin Behrens kam in der 4. Minute aus knapp 11 Metern frei zum Schuss und traf unhaltbar für Dominik Reimann im Kieler Gehäuse. In der 7. Minute tankte sich Alex Mühling auf der rechten Seite durch, seine Hereingabe auf Janni Serra klärte Mario Engels kurz vor dem SV-Tor. 30 Sekunden später scheiterte Alex Mühling mit einem Fernschuss am rechten Pfosten.

Finn Porath (12.) verzieht knapp - Holstein mit guten Chancen im Minutentakt.

Holstein machte, angetrieben von den lautstarken KSV-Anhängern, Druck. Finn Porath (12.) kam nach einer Hereingabe von Johannes van den Bergh einen Schritt zu spät und verzog das Leder. Wieder 120 Sekunden später setzte Emmanuel Iyoha einen Kopfball knapp am Tor vorbei. Dann ein Entlastungsangriff der Gäste. Philipp Förster (16.) wurde aber auf Kosten einer Ecke am Torschuss gehindert. In der 20, Minute der nächste Warnschuss der Gäste. Philipp Förster zog vor der Strafraumgrenze ab, der Ball flog knapp am KSV-Tor vorbei.

Dominik Reimann (31.) pariert hervorragend.

In der 29. Minute wurde Finn Porath von Alex Mühling mittig schön in Szene gesetzt. Der 22-Jährige setzte den Ball allerdings über das von Martin Fraisl gehütete Tor. Auf der Gegenseite parierte KSV-Torhüter Dominik Reimann (31.) einen Schuss aus kurzer Distanz von Ivan Paurevic hervorragend. Alex Mühling spielte Emmanuel Iyoha in der 36. Minute frei, der 21-jährige Neuzugang fand aber in SV-Keeper Fraisl seinen Meister.

Emmanuel Iyoha (52.) trifft zum Ausgleich.

Mit Beginn der 2. Halbzeit brachte KSV-Coach André Schubert Aleksandar Ignjovski für Finn Porath. Die erste Chancen hatten die Gäste. Marion Engels scheiterte aber aus nächster Nähe am stark reagierenden Dominik Reimann (46.). In der 52. Minute der langersehnte Ausgleich für die Kieler Störche. Emmanuel Iyoha (52.) traf nach einer Hereingabe mit einer schönen Direktabnahme. Der Störche-Express nahm Fahrt auf. Wieder war es Iyoha, der in der 56. Minute, nach Flanke von Johannes van den Bergh, mit einem Kopfball am linken Pfosten scheiterte.

Störche mit vielen Torchancen.

Der agile Emmanuel Iyoha versuchte in der 64. Spielminute Sturmpartner Janni Serra in Szene zu setzen, doch die SVS-Defensive konnte klären. Danach war zehn Minuten Leerlauf im Spiel. Sandhausen stand tief und wartete auf Konter. In der 76. Minute zeigt SV-Keeper Fraisl bei einem verdeckten Schuss von Emmanuel Iyoha sein Können. In der Schlussoffensive hätte Innenverteidiger Dominik Schmidt (85.) mit einem Kopfball fast den Führungstreffer erzielen können, aber SV-Verteidiger Mario Engels störte erfolgreich. Im Gegenzug traf Rurik Gislason mit einem Schuss das Aussennetz. Jonas Meffert (90.) setzte zudem einen Kopfball an den Pfosten. Das hätte der Siegtreffer sein können. Mit dem Schlusspfiff fischte SV-Keeper Fraisl einen Freistoß von Alex Mühling von der Linie.

