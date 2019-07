Holstein Kiel spielt bei Odense BK 1:1-Unentschieden

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel trennt sich am Mittwochnachmittag beim dänischen Erstligisten Odense BK vor knapp 500 Zuschauern im Testspiel mit 1:1-Unentschieden. Den Treffer für die Störche erzielte der eingewechselte Makana Baku in der 51. Minute. Tverskov brachte den Gastgeber in der 28. Minute per Kopf in Front.