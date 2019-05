Holstein Kiel spricht mit Wolfsburg-Coach Thomas Reis

Am Donnerstagmittag kam es nach gesicherten Informationen des KN-SPORTBUZZER in der Kieler Innenstadt zu einem Treffen zwischen den Störche-Verantwortlichen Fabian Wohlgemuth (Geschäftsführer Sport) und Wolfgang Schwenke (Kaufmännischer Geschäftsführer) sowie Thomas Reis, Coach der U19 des VfL Wolfsburg. Der 45-Jährige, dessen Team sich zu Wochenbeginn im Halbfinale um die deutsche Meisterschaft dem VfB Stuttgart im Elfmeterschießen geschlagen geben musste, war zuletzt an der Gerüchtebörse als heißer Kandidat auf den Trainerposten in Kiel gehandelt worden.