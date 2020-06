Holstein Kiel - SV Wehen Wiesbaden: Liveticker rund um das Spiel

Knackt Fußball-Zweitligist Holstein Kiel an diesem Sonnabend die ominöse 40-Punkte-Marke? Mit einem Heimsieg gegen den akut abstiegsbedrohten Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden (Anpfiff heute 13 Uhr) könnten die Störche (39 Zähler) bei entsprechenden Resultaten der Konkurrenz endgültig einen Haken hinter das Thema Klassenerhalt machen.

Für die Gäste aus Hessen (28 Punkte) hingegen würde die neunte Auswärtsniederlage die Chance auf ein weiteres Jahr im Bundesliga-Unterhaus deutlich minimieren. Der Tabellenvorletzte stellt mit 52 Gegentoren die Schießbude die Liga, weniger als die selbst erzielten 37 Treffer haben bislang nur Schlusslicht Dresden (29) und der FC St. Pauli (35) verbucht. Knapp die Hälfte der Wiesbadener Tore gehen auf das Konto des Ex-Kieler Manuel Schäffler (31), der gemeinsam mit Fabian Klos (Arminia Bielefeld) mit 18 Treffern die Torjägerliste anführt.

Doch Vorsicht vor den Zahlenspielereien. Denn die Mannschaft aus der Stadt, die das statistische Bundesamt beherbergt, hat in der Fremde mit 15 Zählern drei mehr geholt als in den Partien in der heimischen Brita-Arena. Dort triumphierten im Hinspiel am 23. November die Störche mit einem 6:3-Kantersieg. Eine wilde Fahrt mit diversen VAR-Entscheidungen.

Doch im Gegensatz zu diesem Spiel muss Holstein-Cheftrainer Ole Werner diesmal gleich auf zwei etatmäßige Mittelstürmer verzichten. Sowohl Janni Serra (Aufbautraining nach Oberschenkel-OP/sieben Tore, zwei Assist) als auch KSV-Top-Scorer Jae-Sung Lee (neun Treffer, sieben Vorlagen) fallen aus. Der Südkoreaner hat sich bei seinem Last-Minute-Treffer zum 3:3 beim HSV am vergangenen Montagabend eine Leistenverletzung zugezogen. Als Alternativen auf dem Weg zu Heimsieg Nummer fünf bieten sich im Kieler Sturmzentrum der formstarke „Emma“ Iyoha (acht Treffer) oder Lion Lauberbach (ein Tor/ein Assist) an.