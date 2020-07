Holstein Kiel: Terminkalender gibt Störchen Zeit zum Verschnaufen

Knapp zwei Wochen nach dem Saisonende in der Zweiten Fußball-Bundesliga kann jetzt auch Holstein Kiel die Planungen für den Start in die kommende Spielzeit konkretisieren.

Deutlich mehr Vorlauf als geplant

Der gestern veröffentlichte Rahmenterminkalender des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einem Punktspielstart in allen drei Profi-Ligen am dritten September-Wochenende (18. bis 21. September) gibt auch den Störchen deutlich mehr Vorlauf als im Fußball-Unterhaus zunächst befürchtet. Dem Auftakt des Punktspielbetriebes geht die erste Pokalrunde vom 11. bis 14. September voraus.

Ursprünglich gab es Planungen, die Zweite Liga schon am 28. August in die Punktspielserie 20020/2021 starten zu lassen. Störche-Sportdirektor Uwe Stöver, der die Kieler Profis dann am 27. Juli zurückerwartet hätte, zeigte sich erleichtert: „Es ist für uns sehr gut zu wissen, wann es wieder losgeht. Die Mannschaft wird für PCR-Tests und Leistungsdiagnostik am 3. August erstmals wieder zusammen kommen.“