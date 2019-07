Holstein Kiel: Testspieler Nico Donner reist aus Österreich ab

Aus und vorbei. Für Testspieler Nico Donner vom Regionalligisten VSG Altglienecke ist das Trainingslager im österreichischen Bad Tatzmannsdorf beendet. Seit Sonntag spielte der Offensivakteur bei den Störchen vor und konnte sich nicht in den Vordergrund spielen. Nach der Vormittags-Einheit am Donnerstag verabschiedete sich der 20-Jährige und flog gen Heimat. "Ich fliege jetzt direkt nach Berlin. Es war aber eine tolle Erfahrung für mich", so Donner gegenüber dem KN-Sportbuzzer.