Holstein Kiel dementiert Wechsel-Gerüchte um Walter: "Gibt keine Ablöseverhandlungen"

Holstein-Trainer Tim Walter hat dem vom Abstieg bedrohten Bundesligisten VfB Stuttgart nach Informationen des Kicker seine Zusage für einen Wechsel gegeben . Offen sei demnach nur noch die Höhe der Ablöse, die die Schwaben nach Kiel überweisen, berichtete das Fachmagazin am Donnerstag. Gegenüber dem SPORT BUZZER dementierte der KSV die Gerüchte um einen bevorstehenden Wechsel des Trainers allerdings.

"Sobald jemand offiziell sein Interesse hinterlegt, sieht es anders aus. Aber dies bleibt abzuwarten", so Fabian Wohlgemuth.

"Bis jetzt hat sich noch kein Verein bezüglich Walter bei uns gemeldet. Es gibt keine Ablöseverhandlungen", betonte Kiels Sport-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth gegenüber dem SPORTBUZZER. "Gerüchte werden nicht wahrer, wenn sie immer wiederholt werden. Ja, wir verfolgen natürlich auch Presse und Medien und die täglichen News in dieser Sache. Trotzdem - und das werden Sie verstehen - kann es nicht meine Aufgabe sein, ständig und fortwährend Statements zu personellen Eventualitäten abzugeben. Ich muss mich an der Faktenlage orientieren. Und zu den Fakten gehört eben auch, dass Tim Walter einen Arbeitsvertrag bei uns bis zum 30.06.2020 hat und es keinerlei offizielle Anfragen gibt. Eine Geschichte - auch diese - wird nicht dadurch zur Realität, dass man sie ständig wiederholt. Sobald jemand offiziell sein Interesse hinterlegt, sieht es anders aus. Aber dies bleibt abzuwarten“, so der 40-Jährige weiter. Im Bericht hieß es, Holstein Kiel wolle etwa eine Million Euro für Walter, der im vergangenen Sommer von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München nach Kiel gekommen war und dort noch einen bis 30. Juni 2020 laufenden Vertrag hat. Zudem stehe auch Holsteins Rechtsverteidiger Jannik Dehm (23) auf der Wunschliste der Stuttgarter.