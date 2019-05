Holstein Kiel: Tim Walters Wechsel zum VfB Stuttgart ist perfekt

Walter unterschreibt bei den Schwaben einen Vertrag bis 2021. Mit ihm wird auch Co-Trainer Rainer Ulrich Holstein Kiel verlassen. "Ich bin sehr stolz auf das, was wir hier in dem letzten Jahr erreicht haben", sagte Walter. "Als ich im Juni letzten Jahres nach Kiel kam, spürte ich zwar eine große Euphorie und Bereitschaft im Verein und in der Stadt, aber faktisch mussten wir einen großen personellen Umbruch vollziehen. Wie bedingungslos die neu formierte Mannschaft und das gesamte Trainer- und Funktionsteam meinem fußballerischen Ansatz gefolgt sind, hat mich im höchsten Maße beeindruckt."

Hitzlsperger: "Walter passt hervorragend zum VfB"

Gemeinsam wolle man "eine positive Entwicklung beim VfB Stuttgart einleiten", betonte Walter, der mit Kiel noch am Sonntag sein letztes Spiel mit 0:1 in Bielefeld verloren hatte. "Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe, der VfB hat eine enorme Strahlkraft." Eine Strahlkraft, die Stuttgart auch in der kommenden Woche in die Waagschale werfen will. Dann nämlich kämpft die Mannschaft noch unter Interimstrainer Nico Willig in der Relegation gegen Union Berlin um den Verbleib in der Bundesliga.