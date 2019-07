Holstein Kiel: Torwarttrainer Borger und Co-Trainer Boll mutieren zu Tennisgiganten

Wimbledon ist überall. Sogar im Burgenland. Während in London das wichtigste Tennisturnier der Welt die Massen in seinen Bann zieht, fliegt auch in Bad Tatzmannsdorf die Filzkugel. Nun ja, es ist zwar eigentlich nur ein Schaumstoffball. Aber trotzdem wird das Match auf dem Center Court, der eigentlich die Spielfläche der Störche in ihrem Trainingslager ist, kurzerhand zum geschichtsträchtigen Duell der Giganten hochgejazzt.