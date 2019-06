Holstein Kiel: Trainer André Schubert offiziell vorgestellt

Blitze in Projensdorf. Aber diesmal nicht – wie noch am Vortag – vom Himmel, sondern aus den Kameras der Fotografen. Mittwochnachmittag, Presseraum der Geschäftsstelle von Holstein Kiel. Im Visier des zuckenden Lichtgewitters: André Schubert, der Neue an der Seitenlinie des Fußball-Zweitligisten. Flankiert von Sportdirektor Fabian Wohlgemuth stellt sich der 47-Jährige der Öffentlichkeit vor. Ein Kennenlernen, nach dem klar ist: Dieser Trainer, auf dessen Verpflichtung Anhänger, Spieler und Umfeld vier Wochen warten mussten, hat einen Plan.„Wir wollen den attraktiven Fußball spielen, den wir uns vorstellen – und den sich auch die Fans wünschen“, sagt Schubert vor den zahlreichen Medienvertretern.

„Ich verlange von meinem Torhüter nicht, dass er ins Eins-gegen-Eins gehen soll.“

Und doch wird etwas anders sein, wie er skizziert. Anders als noch in der furiosen Vorsaison unter seinem Vorgänger Tim Walter. „Wir wollen mutig sein, mit jungen Spielern erfrischenden Fußball bieten. Wir wollen aber auch abgezockter werden, cleverer verteidigen.“Etwas, das unter Walter mitunter auf der Strecke blieb. Die totale Offensive, das bedingungslose Spiel nach vorn ist unter Schubert nicht zu erwarten. Beispiel eins: das Torwart-Spiel. „Ich verlange von meinem Torhüter nicht, dass er ins Eins-gegen-Eins gehen soll.“ Beispiel zwei: die riskante Spieleröffnung. „Ich finde es nicht sinnvoll, einem Innenverteidiger, der am Strafraum gepresst wird, den Ball in den Fuß zu spielen.“Taktisch ist also ein kleiner Neustart zu erwarten. Aber eine neue Zeitrechnung? Eher nicht.

„Ich bin kein Freund von irgendwelchen Tabellenzielen."

Kontinuität und Entwicklung sind die Grundpfeiler, auf denen das wieder einmal umgebaute Holstein-Haus stehen soll. Die Grundausrichtung wird dieselbe sein. „Ich möchte immer den Ball haben“, sagt Schubert mit leuchtenden Augen. Ein Satz, der von Walter stammen könnte. Also: Kiel macht das Spiel – auch in Zukunft. Außerdem ist Schubert wie Walter ein Systemkritiker. 4-2-3-1? 3-5-2? Irrelevant. „Ich finde Systeme vollkommen überbewertet“, sagt Schubert. „Es ist eine Grundordnung – nicht mehr und nicht weniger.“ Wovon er auch nichts hält: Saisonziele, die sich in Platzierungen ausdrücken. „Ich bin kein Freund von irgendwelchen Tabellenzielen. Für mich ist die Performance wichtig, die Art und Weise. Je besser wir auf dem Platz agieren, desto größer ist die Chance, erfolgreich zu sein. Das ist relativ einfach.“ Etwas komplizierter waren da schon die Begleitumstände seines Wechsels an die Förde. Dem medialen Bekenntnis zu Eintracht Braunschweig folgte wenige Tage später die Bekanntgabe seines Transfers zur KSV. Klar, dass die Frage nach den Hintergründen aufkommen würde. Und es ist an diesem Tag auch Schuberts ausdrücklicher Wunsch, sich zu erklären.

"Am vergangenen Donnerstag kam der Anruf von Fabian Wohlgemuth."

„Wir haben uns nach der Saison über Irritationen während der sportlichen Krisensituation ausgetauscht. Nach diesem Austausch war ich der Meinung, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen können“, sagt Schubert. „Nach dem letzten Spiel gab es dann eine Reihe von Spekulationen. Ich habe mich dann klar dazu geäußert.“ Dann aber sei am vergangenen Donnerstag der Anruf von Wohlgemuth gekommen. „Ich habe sofort gesagt: 'Du weißt, dass ich einen laufenden Vertrag habe, und ich fühle mich in Braunschweig sehr wohl’. Ich habe aber auch gesagt, dass ich nicht weiß, wie es hier weitergeht, dass es Signale gibt, ich die aber nicht richtig deuten kann“, erläutert Schubert. „Daraufhin habe ich meinen Berater gebeten, den Verein zu kontaktieren. Ich wollte wissen, woran ich bin. Die Antwort war aber nicht die, die ich erhofft habe."

Schubert will einen breiteren Kader, noch etwas Erfahrung zur im Überfluss vorhandenen Jugend hinzuholen.

Dann ging alles ganz schnell – am Sonntagmittag folgte die offizielle Bestätigung seines Wechsels zu den Störchen. „Ich möchte mich nicht als Opfer darstellen, das bin ich nicht, und ich habe meinen Anteil daran“, sagt er zum Abgang vom Drittligisten, den er vor dem Abstieg in die Regionalliga bewahrt hatte. Es ist ihm ein Anliegen, die Sache aus der Welt zu schaffen. Das Kapitel Braunschweig im Frieden zu schließen, um ein neues zu beginnen: Holstein. Und die Arbeit beginnt. Heute um 11.30 Uhr bittet die KSV die Profis zum Laktat-Test, um 16 Uhr steht die erste Einheit an. Im Hintergrund laufen derweil die Personalplanungen. Schubert, ab sofort voll eingebunden, will einen breiteren Kader, noch etwas Erfahrung zur im Überfluss vorhandenen Jugend hinzuholen. Das solle „so schnell wie möglich“ geschehen, „aber auch mit der nötigen Geduld, wenn es darum geht, die optimale Lösung zu finden“. Mit Geduld kennen sie sich bei der KSV ja spätestens seit der Trainersuche aus.

Diese Spieler haben Holstein Kiel in der Vergangenheit geprägt: Atakan Karazor: Der defensive Mittelfeldspieler begann in seiner Heimatstadt Essen mit dem Fußballspielen. Als 16-Jähriger wechselte er in die Nachwuchsabteilung des VfL Bochum, wo er drei Jahre ausgebildet wurde. 2015 verpflichtete Borussia Dortmund ihn für seine U23. Im Sommer 2017 erfolgte dann der Wechsel zu Holstein Kiel, wo er es in der ersten Mannschaft auf 28 Einsätze (2 Tore) brachte. Zur Saison 2019/20 heuerte Karazor beim VfB Stuttgart an. ©

