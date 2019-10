Holstein Kiel: Ole Werner wird Chef-Trainer - Interimslösung wird befördert

Sein bis Juni 2022 datierter Vertrag, den er als U23-Trainer unterschrieben hatte, sei entsprechend angepasst worden, teilte die KSV mit. Unterstützt werde der 31-Jährige weiterhin von seinen Co-Trainern Patrick Kohlmann und Fabian Boll. Werner, der in Preetz bei Kiel geboren wurde, hatte Holstein nach der Schubert-Entlassung Mitte September im Abstiegskampf übernommen und zwei seiner vier Spiele als Interimscoach gewonnen. Am Sonntag gab es einen überraschenden Erfolg bei Ex-Bundesligist VfB Stuttgart und Kiels Ex-Trainer Tim Walter.

KSV-Sportchef Stöver: Werner hat "bewiesen, dass er der richtige Mann ist"

Das Trainer-Talent freut sich über das in ihn gesetzte Vertrauen. "Wir haben in den letzten fünf Wochen gezeigt, wie wir arbeiten, was unser Plan ist, und dass wir als Team erfolgreich sein können", sagte Werner. An die bisherigen Erfolge gelte es, in den nächsten Wochen anzuknüpfen.