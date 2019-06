Holstein Kiel: Trainingsauftakt nicht am 19. Juni, sondern am 20.

Zweitligist Holstein Kiel hat den Sommerfahrplan aktualisiert. Entgegen der ursprünglichen Kommunikation findet der Trainingsauftakt für die Saison 2019/20 nicht am Mittwoch, 19. Juni, sondern am Donnerstag, 20. Juni, statt. Die genauen Zeiten für den Laktattest sowie die erste Trainingseinheit werden noch bekanntgegeben. Zudem ist ein weiteres Testspiel bestätigt. Im Rahmen des Trainingslagers in Österreich treffen die Störche am Dienstag, 9. Juli, in Bad Tatzmannsdorf auf den russischen Erstligisten FK Achmat Grosny.