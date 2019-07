Holstein Kiel: Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf und Trikot-Präsentation

Holstein Kiel präsentiert die neuen Trikots

Jedes ist ein Unikat, zudem gibt es das Heimtrikot des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel nun erstmals mit einer in den blau-weiß-roten Farben der Störche designten Hose. Am Sonnabend begann der Verkaufsstart, bei CITTI, im Fanshop am Stadion und bei famila in Eckernförde gaben die Profis der KSV parallel dazu fleißig Autogramme. Spieler wie Daniel Hanslik, Jannik Dehm und Jonas Meffert. Und mit Jasmin Grosnick auch eine Spielerin der Holstein Women, deren erste Mannschaft ebenfalls mit dem neuen Dress ausgerüstet wird.

„Das Trikot ist sensationell geworden und passt hundertprozentig zur KSV“, sagt Oliver Markhoff, der für Norddeutschland zuständige Key-Account-Manager des Ausrüsters Puma. Markhoff ist der Architekt dieser stark maritim gehaltenen Kluft, die als wiederkehrendes Muster auf Wellenbewegungen setzt. „Wir haben uns überlegt, was zu Holstein Kiel passt“, so Markhoff weiter. „Und da liegt die Wahl eines maritimen Entwurfs auf der Hand.“ Ihn habe die sehr positive Resonanz der Fans auf dieses Trikot begeistert. „Für sie haben wir es gemacht!“

Da jedes Trikot seine ganze eigene Wellen-Landschaft hat, weil es jeweils aus einer nahezu endlosen Stoffbahn herausgeschnitten wird, gibt es jedes auch nur ein einziges Mal. „Wir sind diesmal einfach noch ein bisschen mutiger geworden“, sagt Markhoff. Puma hat vor der vergangenen Saison erstmals ein eigenes Trikot für die KSV entworfen. Eines mit Knöpfen und Kragen, das auf die Tradition abzielt, die die KSV und die Ausrüsterfirma verbindet. Bereits im Jahr 1978, als die Störche erstmals in die 2. Liga aufstiegen, kam die Arbeitskleidung aus der Firma mit Sitz in Herzogenaurach. „Da haben sich Puma und der Verein eine richtig tolle Sache ausgedacht“, lobt Wolfgang Schwenke, Kaufmännischer Geschäftsführer der KSV die neue Kombination aus Trikot und Hose. „Das gab es in unserer Historie noch nie und ist für mich Zeugnis einer lebendigen Partnerschaft.“ Neu ist auch das hochwertige 3D Silikon Patch, auf dem das Wappen der KSV prangt.

Das Trikot hat sich verändert, die Sponsoren bleiben: Die Männer gehen in bewährter Form mit dem Schriftzug der Warenhauskette „famila“ auf der Brust in die am 27. Juli mit dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen beginnende Saison. Die Women werden in der zweiten Saison von "Graf Abfallbeförderung und – entsorgung" unterstützt.

Das Trikot gibt es ab sofort auf dem analogen Weg an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf die digitale Art über den Onlineshop der KSV.