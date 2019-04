Holstein Kiel: Transfer von David Kinsombi zum Hamburger SV ist perfekt

Seit Dienstagabend ist es amtlich: David Kinsombi wird den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel am Saisonende verlassen. Der Störche-Kapitän wechselt zur kommenden Spielzeit zum Hamburger SV. Zwar haben beide Seiten Stillschweigen über die Modalitäten vereinbart, nach SPORT BUZZER-Informationen wird der HSV für den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler aber rund 3,5 Millionen Euro an Holstein Kiel überweisen. Beim Tabellenfünften hatte Kinsombi noch einen bis 2021 gültigen Vertrag. In Hamburg erhält er einen ligaunabhängigen Vierjahresvertrag bis 2023

Kinsombi löst Drexler ab

Mit David Kinsombi verlässt der zweite Leistungsträger nach Kingsley Schindler, den es zum 1. FC Köln zieht, im Sommer den Verein. Kinsombi, zuvor in Frankfurt, Karlsruhe und Magdeburg aktiv, spielte seit 2017 an der Förde und hatte in der Zweitliga-Premierensaison maßgeblichen Anteil am Fast-Durchmarsch in die Erste Liga. Vor der laufenden Spielzeit wurde er vom neuen Trainer Tim Walter zum Kapitän ernannt und spielte eine starke Hinserie.