Holstein Kiel trauert um Harro Clausen

Gespräche mit Harro Clausen waren von sportlichem und auch historischem Wert. Denn der ehemalige Liga- und Amateur-Schlussmann der KSV Holstein erlebte nicht nur die bewegenden Nachkriegsjahre hautnah mit, er stand auch Seite an Seite mit den ganz Großen der Vereinsgeschichte auf dem Platz. Am Montag ist Clausen im Alter von 84 Jahren in Kiel gestorben. Seit seinem zehnten Lebensjahr war er der KSV eng verbunden, trug mit kurzer Unterbrechung auf St. Pauli und in München 30 Jahre lang das Torwart-Trikot der Störche und erhielt als Träger der Goldenen Ehrennadel im Jahr 2006 die Ehrenmitgliedschaft des Klubs verliehen.

Großvater und Großonkel hatten ihn, der die letzten Kriegsjahre nach Beginn der Bombenangriffe auf Kiel 1942 auf der Insel Pellworm, der Heimat seines Vaters, verbrachte, kurz nach Kriegsende in der Saison 1946/47 zum ersten Mal mit auf den Holsteinplatz genommen. Die KSV spielte damals auf Augenhöhe mit dem HSV, Werder Bremen und Co. in der erstklassigen Oberliga Nord. Und das Geschehen auf dem Rasen begeisterte den damals Elfjährigen gemeinsam mit der Strahlkraft der ehemaligen Nationspieler wie Adsch Werner, Seppl Esser und Oskar Ritter derart, dass sein Vater ihn sofort im Verein anmelden musste.

An seine Anfänge im Storchennest erinnerte sich Clausen stets lebhaft: „Wir mussten uns damals immer in einer Baracke, einer Nissenhütte am Holsteinplatz, umziehen. Unser Trainer war gleichzeitig für mehrere Teams zuständig. Der heutige Fögeplatz war damals noch voller Bombentrichter, und die mussten erst zugeschüttet werden. Daher trainierten wir auf den damals noch so genannten Hoheluftplätzen, dort steht heute das Lubinus Clinicum.“

Die fünf Einsätze, die er in der Saison 1957/58 in der Oberliga Nord absolvieren durfte, blieben für ihn unvergessen. An der Seite von unter anderem Peter Ehlers, Kuddl Müller, Atze Bornemann und Dedel Moers feierte Clausen ausgerechnet im Landesderby an der Lohmühle sein Debüt. Vier weitere Partien erlebte er als Ersatz für Torwart-Legende Henry Peper auf der Bank. „Wir hatten damals mit Helmuth Johannsen einen hervorragenden Trainer, einen echten Strategen. Er war Manager, Trainer und Vaterfigur. Er kümmerte sich einfach um alles und war immer präsent. Er hat mich sehr beeindruckt“, sagte Clausen über den Coach, der 1967 mit Eintracht Braunschweig deutscher Meister wurde.

Seit 2001 war der vierfache Vater und mehrfache Großvater Harro Clausen Rentner, vorher hatte er als Baustoff-Kaufmann gearbeitet. Er werde der Holstein-Familie als vorbildlicher Sportsmann, gute Seele, Mitglied des Holstein Traditionsclubs und wichtiger Ratgeber fehlen, teilte der Verein mit.