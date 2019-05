Holstein Kiel: U19-Trainer Dominik Glawogger winkt das Double

Der Bundesliga-Aufstieg der U19-Fußballer von Holstein Kiel steht seit Wochen fest. Damit hat Cheftrainer Dominik Glawogger die Zielvorgabe erfüllt. Und sogar mehr als dies. Denn gewinnen die Jung-Störche am Sonnabend (14 Uhr) zum Abschluss der Serie ihr Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Eimsbüttel, haben sie die Regionalliga-Nord-Rekordmarke von 70 Punkten eingestellt.

Vier Tore sind's auch nur noch bis zur 100-Treffer-Schallmauer. Ungeschlagen ist das Team bislang in dieser Saison geblieben (21 Siege, vier Remis). Unter der Regie des 29-jährigen Österreichers Glawogger, seit Juni 2018 in Diensten der Nordlichter, könnte das Spieljahr durchaus noch mit dem Double gekrönt werden. Wenn den Nachwuchs-Kickern am Donnerstag (16 Uhr) in Malente ein Erfolg im Landespokal-Finale gegen den Heider SV gelingt.Meistertitel, Aufstieg und Cupsieger – erfolgreicher war kein Coach im Nest der Störche. Kein Wunder, dass sich „Weltenbummler“ Glawogger durchaus eine längere Verweildauer an der Förde vorstellen kann als „nur“ bis zum vorläufigen Vertragsende 2020. Vielleicht sogar irgendwann als Cheftrainer der Störche? „Jetzt schauen wir erst einmal, dass wir in der Bundesliga bestehen“, lacht Glawogger.