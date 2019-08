Holstein Kiel überzeugt nur in der Statistik

Was, bitteschön, darf in dieser Saison vom Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel erwartet werden? Beim ersten Saisonsieg (2:1 gegen den KSC) war nicht alles gut, beim 1:2 am Hamburger Millerntor gegen den FC St. Pauli wahrlich nicht alles schlecht. Unbarmherzig ist indes die Tabelle: Mit nur vier Punkten nach vier Spielen rangieren die Störche gemeinsam mit Dynamo Dresden auf dem Relegationsplatz 16. Noch kein Grund zur Panik, zur Sorge aber allemal.

Auch Fabian Wohlgemuth wusste nach dem Nordderby am späten Montagabend um den Ernst der Lage. „Dass der Druck nicht kleiner wird, ist klar. Wir stehen jetzt in der Verantwortung, Punkte einzufahren.“ Doch mit dem Tabellenfünften Erzgebirge Aue gastiert am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) ein Gegner der Kategorie „extrem unangenehm“ im Holsteinstadion.

Die Sachsen liegen im Effektivitäts-Ranking auf Platz zwei (42 Torschüsse/sechs Treffer). Den Gegenentwurf stellen die Kieler. Deren 72 Torabschlüsse sind zwar Ligaspitze, doch weniger als die lediglich vier Treffer in den zurückliegenden 360 Zweitliga-Minuten hat kein Team erzielt.

Es mangelt neben dem fehlenden Glück an Kaltschnäuzigkeit, an der bedingungslosen Torgier und damit schlussendlich auch an Qualität, um sich für den großen Aufwand, die spielerische Klasse und für die zunehmend guten Lösungen gegen tief stehende Gegner zu belohnen. Oder fehlt den Störchen im entscheidenden Moment die Kraft zum konzentrierten Abschluss?

Immerhin läuft niemand im Bundesliga-Unterhaus mehr als die KSV-Profis (insgesamt 482,95 km/120,74 km pro Match). Zur Erinnerung: In der Aufstiegssaison 17/18 spulten die Störche in 34 Spielen 3835,45 km ab (Platz 16 der Lauftabelle) – und erreichten dennoch auch dank der 72 Tore (Liga-Bestwert) Relegationsplatz drei. Der 1. FC Köln stieg in der vergangenen Serie trotz der „nur“ 3835 km Laufleistung (Platz 18) als Meister in Liga eins auf – nicht zuletzt wegen der 84 Treffer. Trainer in beiden Erfolgsfällen war übrigens Holsteins Ex-Coach Markus Anfang.

Allerdings wäre es zu billig, einen direkten kausalen Zusammenhang zwischen Laufmaschine und Torallergie herzustellen. Ruhende Bälle können ebenfalls Ertrag bringen. Auch diese Statistik führt Holstein aktuell mit 32 Eckstößen an. Einen Torjubel gab's allerdings in der Folge auch noch nicht.

Andere Zahlen beinhalten ernste Hintergründe. Vier Siege, zwei Remis und satte neun Niederlagen – so liest sich die saisonübergreifende Bilanz der vergangenen 15 Spiele mit mageren 14 Punkten. Der Trend ist nicht eben Holsteins Friend. Speziell in fremden Gefilden nicht. Denn dort gab's in den zurückliegenden sieben Begegnungen nur einen Zähler bei sechs Niederlagen!

Ebenfalls alarmierend: in allen vier Spielen dieser Serie lagen die Störche mit 0:1 zurück. Auch am Montag meinte Kapitän Hauke Wahl mit Blick auf die eindrucksvolle Offensivleistung der letzten 35 Minuten: „Ich hatte das Gefühl, dass uns das 0:1 gut getan hat.“

Muss die KSV Holstein im Sommer 2019 tatsächlich erst hinten liegen, um die Handbremse zu lösen? Lähmen die anspruchsvollen und augenscheinlich zu intensiv am Gegner orientierten Taktik-Vorgaben von Cheftrainer Andre Schubert (noch) zu lange den Tatendrang der Störche? Ist das Selbstvertrauen der Nordlichter in die eigene Leistungsfähigkeit noch nicht ausgeprägt genug?

Profisport und damit auch der Fußball wird, das weiß mittlerweile jedes Kind, zwischen den Ohren entschieden. Gefragt sind kühle Köpfe und heiße Herzen. Anders formuliert: Ohne Leidenschaft geht nichts! Diese Emotionen in angemessener Form seinen Spielern vorzuleben und einzuimpfen, dafür ist der Trainer zuständig. Schubert indes präsentiert sich bislang bei den Spielen, Gesprächen und Pressekonferenzen als kühler Stratege. Immer moderat, höflich – und ohne große Gefühlsausbrüche.

Ob es im Training oder in der Kabine verbal doch einmal zur Sache geht, können auch die Journalisten nicht mehr seriös beurteilen. Für Mittwoch (14 Uhr) ist die einzige öffentliche Trainingseinheit bis zum Aue-Spiel anberaumt. Die Störche kapseln sich ab, verlassen den Kieler Weg der jüngeren Vergangenheit, als sich die ohnehin nur geringe Zahl an Kiebitzen dank kurzer Small-Talks mit ihren alten und neuen Idolen nach deren Arbeit sehr nahe fühlen durften.

Natürlich, ein mit 14 externen Zugängen runderneuerter Kader benötigt - ungeachtet der Qualität für einen einstelligen Tabellenplatz - Zeit zur Reife. Zeit allerdings ist im Profifußball ein Gut, das nur sehr begrenzt zur Verfügung steht.