Holstein Kiel und die drei Werner-Fragezeichen

Ein zentrales Thema bestimmt derzeit die Diskussionen rund um den Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel: Soll Interimslösung Ole Werner, das beliebte und mit der U23 in der Regionalliga erfolgreiche Trainertalent aus eigenen Reihen, zum Chefcoach der Störche befördert werden? Trotz seiner anspruchsvollen und bis zum März dauernden Ausbildung zum Fußball-Lehrer in Hennef? Oder sollte Sportchef Fabian Wohlgemuth doch lieber einen externen Nachfolger für den an der Förde gescheiterten Andre Schubert anheuern?

Da sind sie wieder, die drei Fragezeichen. Analog zu den weltweit bekannten Jugend-Krimis ist auch bei der KSV Holstein detektivischer Spürsinn erforderlich. Und Sachverstand, Teamwork sowie ein glückliches Händchen.

Das bewiesen die Störche nicht immer, wie der Blick in die jüngere Vereinsgeschichte belegt. Saison 2009/10: Holstein war im Frühjahr 2009 unter Regie des vermeintlichen Star-Trainers Falko Götz mit Ach und Krach der Aufstieg in die eingleisige Dritte Liga gelungen. Am 18. September indes war nach nur neun Monaten Tätigkeit an der Förde, sechs Niederlagen in neun Punktspielen und internen, vor dem Arbeitsgericht endenden Querelen schon wieder Feierabend für den Exzentriker aus Berlin.

Torsten Fröhling, Coach der zweiten KSV-Mannschaft, übernahm den Staffelstab für drei Partien, wurde aber nach zwei Siegen und einer Niederlage mangels sportlicher Perspektive (so lautete damals die offizielle Begründung der Klubführung) wieder zurückgestuft. Kurios: Bei Fröhlings zweitem Dreier gegen den VfB Stuttgart II (2:0) agierte Arne Aarnink als Schiedsrichter. Jener Referee aus Nordhorn, der am vergangenen Sonntag Holsteins 3:0-Triumph in Fürth auf dem Rasen begleitete.

Auf Fröhling folgte der ehemalige Bundesliga-Stürmer Christian Wück (aktuell Coach der deutschen U17-Nationalmannschaft). Ein personifiziertes Missverständnis mit nachhaltiger Wirkung. Denn elf Niederlagen, zehn Remis und nur fünf Siege später waren die Störche abgestiegen, mussten danach drei Jahre Viertklassigkeit ertragen.

Das Kontrastprogramm bot das Spieljahr 2016/17. Karsten Neitzel, am 2. Juni 2015 ausgerechnet an den von Torsten Fröhling gecoachten Münchner Löwen in der Relegation zur Zweiten Liga mit den Kielern auf dramatische Art und Weise gescheitert, wurde mit vier Zählern im Gepäck bereits nach dem vierten Spieltag am 16. August 2016 freigestellt. Das Interims-Duo Hannes Drews und Ole Werner (!) feierte Siege in der Liga und im Pokal – und musste dennoch ab dem 31. August dem „Nachwuchs-Trainer“ Markus Anfang weichen. Der Rest inklusive der Feierlichkeiten rund um den lange 36 Jahre ersehnten Zweitliga-Aufstieg am 20. Mai 2017 ist bekannt – und bleibt unvergessen!

Nun also Ole Werner? Dessen fachliche und menschliche Qualitäten unterhalb der Zweiten Liga sind unbestritten. Kann der 31-jährige Kieler Jung aber auch dauerhaft im Haifischbecken Zweite Liga bestehen? Die letzten 30 Minuten beim 1:2 gegen Hannover 96 sowie der Auftritt bei der Glanznummer von Fürth nähren den Optimismus. Die Aussagen der Profis sowie deren zurückgekehrte Spielfreude und Leidenschaft ebenso.