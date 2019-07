Holstein Kiel und die SV Mattersburg trennen sich 1:1-Unentschieden

Zweitligist Holstein Kiel kam zum Abschluss des Trainingslagers im österreichischen Bad Tatzmannsdorf am Sonnabendnachmittag vor über 300 Zuschauern auf der Sportanlage des SC Bad Tatzmannsdorf im Testspiel gegen die SV Mattersburg nicht über ein 1:1-Unentscheiden hinaus. Die Partie begann zerfahren. In den ersten 15 Minuten prägten Foulspiele auf beiden Seiten die Begegnung. Die erste ernsthafte Torchance des Spiels nutzte SVM-Akteur Stephan Schimandel in der 23. Minute zur Führung des österreichischen Erstligisten. Nach dem Gegentreffer fingen sich die Störche und konnten sich zwei gute Torchance herausspielen. Doch weder der früh eingewechselte Lion Lauberbach (40.) per Kopfball, noch Emmanuel Iyoha (43.) mit einem Torschuss, konnten Torhüter Tino Casali überwinden.