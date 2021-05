Holstein Kiel vergibt auch dritten Aufstiegs-Matchball - Trainer Werner enttäuscht:  "War ein Wunder zu wenig"

Holstein Kiel und der Bundesliga-Aufstieg: In dieser Saison sollte es einfach nicht klappen. Gleich dreimal hatten die Norddeutschen die große Chance auf die erstmalige Teilnahme an Deutschlands Elite-Liga - und dreimal vergab die Mannschaft von Trainer Ole Werner einen Matchball. Mit Siegen zum Ende der Zweitliga-Saison gegen den Karlsruher SC und Darmstadt 98 (jeweils 2:3-Niederlagen) hätten sich die Kieler bereits direkt über die Liga qualifiziert - nun sind sie auch in der Relegation am 1. FC Köln gescheitert. Nach einem 1:0-Auswärtssieg im Hinspiel ging Holstein im Rückspiel am Samstagabend mit 1:5 unter. Nach dem erneuten Tiefschlag überwog im Team die Trauer. "Wenn du es dreimal nicht schaffst, ist erstmal nur Enttäuschung da", sagte Routinier Fin Bartels bei DAZN. Anzeige

Werner versuchte trotz des unglücklichen Saisonendes für seine Mannschaft trotzdem das Positive zu sehen. "Stolz können wir sein auf die gesamte Saison, auch wenn das Ende eines ist, das wir uns anders gewünscht haben", sagte er. "Dafür waren wir unter dem Strich heute chancenlos." Kölns Jonas Hector (3.) und zweimal Sebastian Andersson (6./13.) trafen in der ersten Viertelstunde jeweils per Kopf. Zwischenzeitlich hatte Jae-Sung Lee (4.) den Ausgleich für die Kieler erzielt. Rafael Czichos (39.) machte noch vor der Pause fast alles klar. Ellyes Skhiri setzte den Schlusspunkt (84.). "Heute liefern wir ein Spiel ab, das nicht bundesligareif ist", sagte Hauke Wahl. "Es war unfassbar, was in diesem Jahr in Kiel abging. Trotzdem sind wir maßlos enttäuscht, dass wir uns und den Fans diesen Traum nicht erfüllen konnten."

Kiel, das sich nach zwei Corona-Quarantänen innerhalb dieser Saison ins Aufstiegsrennen zurückgekämpft hatte, fehlten am Ende einfach die Kräfte. Elf Begegnungen in 35 Tagen mussten die Störche wegen der letzten Zwangspause absolvieren. "Man hat uns das angemerkt. Es standen aber kaum Jungs ohne Blessuren und Probleme auf dem Platz. Irgendwann verlässt dich die Kraft", erklärte Werner.

Trotz der Fan-Unterstützung von 2350 Zuschauern im Holstein-Stadion gelang den Norddeutschen im zweiten Spiel gegen Köln kaum etwas. "Wir wurden für jeden Fehler in den letzten Spielen eiskalt bestraft", sagte Mittelfeldspieler Alexander Mühling. Schon vor drei Jahren war der Durchmarsch in die Bundesliga erst in der Relegation gestoppt worden. Damals war der VfL Wolfsburg zu stark.