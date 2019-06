Holstein Kiel verpflichtet Finn Porath

Insgesamt absolvierte Porath 60 Drittliga-Spiele, erzielte dabei sechs Tore. Der überwiegend auf Linksaußen aufgebotene gebürtige Eutiner – in der Jugend spielte der für den VfB Lübeck – könnte die Planstelle übernehmen, die in der abgelaufenen Saison Masaya Okugawa und Mathias Honsak ausgefüllt haben.

Frische News aus dem Trainingslager in Kremmen: Pünktlich zum Nachmittagstraining am Montag um 16.45 Uhr präsentiert Zweitligist Holstein Kiel einen weiteren Neuzugang: Finn Porath unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei den Kieler Störchen und nimmt bereits am Training teil. Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom Hamburger SV und spielte die vergangenen zwei Jahre auf Leihbasis bei der SpVgg Unterhaching und schaffte dort den Durchbruch im Profibereich.

„Finn Porath ist technisch versiert, hat einen guten Antritt und ein Auge für Räume“, erklärt Fabian Wohlgemuth, Geschäftsführer Sport der KSV. „Er hat seine Zeit in Unterhaching genutzt und sich dort sofort etabliert. Wir sind überzeugt, dass er in seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist und sich auch in der zweiten Liga durchsetzen wird.“

Finn Porath freut sich auf Kiel: „Die Zeit in Unterhaching hat mir für meine fußballerische Entwicklung sehr gut getan. Nun wartet in Kiel eine neue Herausforderung in einer spielstarken, technisch guten Mannschaft auf mich, auf die ich mich sehr freue.“