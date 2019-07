Holstein Kiel verpflichtet zwei estnische Jugend-Nationalspieler

Verpflichtung für die Zukunft

Man habe mit der Verpflichtung der beiden Spieler zwei Jung-Talente für die kommende Saison für sich gewinnen können, lässt Fabian Müller, Direktor des Nachwuchsleistungszentrums der Störche, in der veröffentlichen Pressemitteilung verlauten. Außerdem gehe man davon aus, dass beide ein hohes Entwicklungspotential besitzen und sich schnell in Kiel eingewöhnen werden.

Laut Informationen hatten sich die Esten schon im Februar bei einem mehrtägigen Probetraining in Projensdorf für eine die Verpflichtung beworben. Männilaan wurde mit seinen 17 Jahren insgesamt zehnmal in die U17-Auswahl und fünfmal in die U19-Auswahl der estnischen Nationalmannschaft berufen und kickte zuletzt in der U21-Mannschaft des estnischen Erstplatzierten der Meistriliga. Seppik gehört seit Oktober schon zu dessen Profikader und absolvierte bereits zwei Spiele über volle 90 Minuten.