Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt am Sonnabend um 13 Uhr im Holstein-Stadion gegen den VfL Osnabrück an. Dabei gibt es ein Wiedersehen mit den beiden Ex-Kielern Marc Heider und Benjamin Girth, der an den VfL ausgeliehen ist. Der KN-Sportbuzzer ist live vor Ort.