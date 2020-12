2. Liga kompakt: Holstein Kiel mit Traumtor zur "Weihnachtsmeisterschaft" - Fortuna jubelt erneut

SV Sandhausen - Holstein Kiel 0:2 (0:0) Holstein Kiel geht als "Weihnachtsmeister" der 2. Liga ins neue Jahr. Die Überraschungs-Mannschaft der Saison gewann am Sonntag mit 2:0 (0:0) beim SV Sandhausen und kann auch vom Hamburger SV, der am Montagabend beim Karlsruher SC ran muss, nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. Jannik Dehm leitete den fünften Kieler Sieg nacheinander mit einem traumhaften Freistoß-Tor (70.) ein. Kurz vor dem Ende erhöhte Janni Serra per Elfmeter (81.). Dem Strafstoß war ein Handspiel von Diego Contento vorausgegangen. Der frühere Bayern-Profi sah dafür die Rote Karte. Auf Sandhausen wartet bei der Saison-Fortsetzung Anfang Januar ein knallharter Abstiegskampf. Das Team von Trainer Michael Schiele kassierte gegen Holstein die fünfte Pleite aus den vergangenen sechs Spielen und liegt weiter auf dem Relegationsplatz. Anzeige

FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf 0:3 (0:1) Nach dem verkorksten Saisonstart hat Fortuna Düsseldorf seine Aufholjagd in der 2. Liga fortgesetzt. Der Bundesliga-Absteiger feierte durch ein 3:0 (1:0) beim FC St. Pauli den vierten Sieg in Folge und geht nun mit Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen ins neue Jahr. Die Tore in Hamburg gelangen Matthias Zimmermann (10.), dem gebürtigen Bad Oldesloer Rouwen Hennings (64.) und Edgar Prib (90.+3). Bei St. Pauli dürfte hingegen der Druck auf Trainer Timo Schultz weiter steigen. Der Coach und sein Team warten seit Ende September auf einen Sieg und sind Tabellenvorletzter.