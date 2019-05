Holstein Kiel: Young-Jae Seo im Anflug zu den Störchen?

Ist Jae-Sung Lee bald nicht mehr der einzige Südkoreaner in Diensten der Kieler Störche? Nach Informationen des Internetportals "Liga-Drei.de" hat Zweitligist Holstein Kiel die Fühler nach Linksverteidiger Young-Jae Seo vom Zweitligaabsteiger MSV Duisburg ausgestreckt. Der 24-Jährige soll demzufolge am Montag in Kiel gewesen sein, um sich mit der Umgebung vertraut zu machen.

In der abgelaufenen Saison bestritt der 1,82 m große Defensivspieler sieben Zweitligapartien für die Zebras. Bei der 0:2-Niederlage der Störche gegen den MSV am 5. Mai im Holstein-Stadion spielte der Südkoreaner 90 Minuten durch. Erfahrungen im hohen Norden hat Seo ebenfalls schon sammeln können, denn von 2015 - 2018 stand er beim Hamburger SV II unter Vertrag und bestritt für die Rothosen 60 Spiele in der Regionalliga Nord.