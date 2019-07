Holstein Kiel: Zusätzliches Testspiel gegen Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt

Holstein Kiel steht kurz vor dem Saisonauftakt am 27. Juli (15.30 Uhr) gegen den SV Sandhausen. Davor stehen noch nicht alle Stammplätze fest. Zeit, sich für die Startelf zu qualifizieren bleibt noch. Zusätzlich zu dem angepeilten Testspiel gegen Sheffield Wednesday (21.07. um 14:30 Uhr im Holstein Stadion), tritt die Schubert-Elf in einem neu angesetzten Testspiel gegen den Regionalligisten FC Eintracht Norderstedt an.