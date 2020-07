Holstein Kiels Coach Ole Werner: „Das Gerüst steht bereits“

Ole Werner: Die letzten zwei Jahre kannte ich so etwas wie eine Sommerpause tatsächlich nicht. Zur Überraschung meiner Freundin wusste ich aber trotzdem noch auf Anhieb, wo die Badehose liegt. Ich nutze die Pause jetzt, um mit denjenigen Zeit zu verbringen, für die während der Saison leider oft zu wenig Zeit bleibt. Familie, Freundin, Freunde. Das ist für mich die beste Erholung. Das alles am Wasser, ein Glas Wein und ein paar gute Geschichten, mehr brauchts's nicht.

Die Abschlussprüfungen finden in den letzten beiden Juli-Wochen an jeweils drei Tagen in Hennef statt. Ich freue mich einerseits, die Lehrgangskollegen mal wieder zu sehen, bin andererseits aber auch sehr froh, dass die intensive Zeit und das Leben auf der A1 dann für mich ein Ende hat.

Ab welchem Datum beginnen die Abschlussprüfungen Ihres Fußballlehrer-Lehrgangs? Gibt es Präsenzpflichten in Hennef oder läuft das meiste online bzw. per Videokonferenz?

Kingsley Schindler kam im Juli 2016 von der Reserve der TSG Hoffenheim ins Nest der Störche. Als Rechtsverteidiger geholt, wurde er dank seiner Schnelligkeit schnell zum Rechtsaußen umgeschult. In 101 Spielen für die KSV Holstein gelangen dem "Flügelflitzer" 34 Tore und 22 Assists. Zudem entwickelte sich der Deutsch-Ghanaer zum sicheren Elfmeterschützen. Somit spielte sich Schindler schnell in die Herzen der Holstein-Fans. Im Sommer 2019 wechselte "der King" zum Bundesligisten 1. FC Köln. ©

Sind Sie mit dem derzeitigen Personalstand zufrieden? Wo sehen Sie noch etwaige Baustellen im Holstein-Aufgebot?

Für den frühen Zeitpunkt bin ich zufrieden, weil bereits ein Gerüst steht. Dennoch müssen wir die Gesamtqualität im Kader weiter erhöhen, um den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu machen. Das wird eine große Herausforderung. Es geht darum, Spieler zu halten und dazu zu gewinnen, die nicht nur die nötige Qualität mitbringen, sondern auch genau zu unserer Spielidee und in unsere Kabine passen. Mit allen Neuzugängen (bislang Ahmet Arslan, Thomas Dähne, Simon Lorenz, Niklas Hauptmann und Marco Komenda/die Red.) haben wir uns lange beschäftigt und sind überzeugt, dass das bei ihnen so ist. Klar ist auch, dass noch weitere folgen müssen. Dabei haben wir klare Vorstellungen, die Dinge sind auf den Weg gebracht, aber der Markt kommt gerade erst in Bewegung.