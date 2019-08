Holstein Kiels Gegner KSC: „Wir sind selbstbewusst und fahren nach Kiel, um zu gewinnen.“

Mit ganz breiter Brust kommt der Karlsruher SC am Sonntag (13.30 Uhr) ins Kieler Holstein-Stadion. Denn der Aufsteiger erwischte einen Saisonauftakt nach Maß, ist nach zwei Spieltagen Tabellenführer der Zweiten Fußball-Bundesliga, und setzte sich auch in der ersten DFB-Pokalrunde gegen Erstliga-Absteiger Hannover 96 durch. Mit drei Treffern maßgeblichen Anteil daran hat Philipp Hofmann, seines Zeichens Mittelstürmer der Badener, England-erfahrener „Wandervogel“ – und in der vergangenen Saison unter dem jetzigen Holstein-Trainer André Schubert erfolgreicher Braunschweiger Abstiegskämpfer.„Das war ein toller Start für mich und für uns. Aber wir wissen das einzuordnen, die Saison ist noch lang“, sagt Hofmann über die gleichermaßen grundsolide wie unbekümmert aufspielende Mannschaft von Trainer Alois Schwartz. Für das Gastspiel an der Förde kündigt der 26-Jährige zwar an: „Wir sind selbstbewusst und fahren nach Kiel, um zu gewinnen.“ Gleichzeitig aber sei der KSC trotz der aktuellen Ergebnisse kein Favorit. „Kiel ist ein gestandener Zweitligist, auch wenn ihr Start nicht so war, wie sie es sich vorgestellt haben.“ Erfolgshungrig, aber mit der gebotenen Demut – das ist der KSC. Und das ist auch Hofmann.

„Gerade schaffen wir es, Erfolgserlebnisse in die folgenden Spiele zu übertragen“, sagt der 1,96 Meter große Stürmer über den Sprung aus der Dritten Liga an die Zweitliga-Tabellenspitze. „Man merkt, dass viele aus der Aufstiegsmannschaft geblieben sind, es ist ein eingespieltes Team, das uns Neuzugänge sehr gut aufgenommen hat“, führt Hofmann aus. „Der Trainer legt auch sehr viel Wert auf diese Gemeinschaft, auf die Mentalität. Jeder läuft für den anderen, das hat in den ersten Spielen sehr gut geklappt.“ Das Ziel bleibe trotzdem der Klassenerhalt.

Hofmann sagt das vor dem Hintergrund seiner geballten Erfahrung. In den vergangenen gut sieben Jahren hat er für acht Vereine gespielt und einiges erlebt. In der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildet, im Profiteam ohne Perspektive – Hofmanns Profistart waren zwei Jahre auf Leihbasis beim SC Paderborn und FC Ingolstadt. 2014 wechselte er zum 1. FC Kaiserslautern und wagte nur ein Jahr später den Schritt zum FC Brentford in die Zweite Englische Liga. Zwei Jahre später kehrte er nach Deutschland zurück, erst nach Fürth, im Januar 2018 wechselte er zu Eintracht Braunschweig. Kein gradliniger Weg für einen Junioren-Nationalspieler. „Ich bin mit 22 Jahren nach England gegangen, das war eine tolle Erfahrung – auch wenn es nicht optimal lief. In der Rückschau betrachtet, war das vielleicht auch ein bisschen zu früh, aber hinterher ist man immer schlauer“, erklärt Hofmann ohne Groll. „Ich bin dadurch gereift, es hat mir persönlich sehr geholfen.“

2019 ist er zurück in Liga zwei, nach einem weiteren Jahr, das einer Achterbahnfahrt glich – der verrückten Drittligasaison mit Eintracht Braunschweig. „Die Hinrunde war zum Vergessen. André Schubert war dann sozusagen unser Retter“, sagt Hofmann, mit zehn Treffern bester Eintracht-Torschütze. „Er hat uns zu einer richtigen Truppe gemacht und großen Anteil am Klassenerhalt.“ Kontakt gab es seitdem nicht. „Er hat meine Nummer, aber er hat sich nicht gemeldet. Und ich werde mich auch nicht melden“, sagt Hofmann grinsend. Nur keine Ablenkung vor dem direkten Duell. Aber: „Ich freue mich, ihn wiederzusehen. So eine Rückrunde vergisst man nicht so schnell.“

Die Sturmkante lässt sich auch nicht davon aus der Ruhe bringen, dass um diese KSC-Truppe und auch ihn persönlich ein kleiner Hype ausgebrochen ist im deutschen Südwesten. „Klar bekommt man das mit, und ich freue mich, was gerade über mich gesagt und geschrieben wird“, sagt Hofmann. „Aber im Fußball kann es ganz schnell gehen – heute bist du der Held, morgen der Depp. Man darf sich nie auf etwas ausruhen.“

Derartiges ist von Hofmann und dem KSC auch nicht zu erwarten – von zwei freien Tagen nach dem Pokalspiel am Montag mal abgesehen. Eine Videoanalyse der KSV gab es daher bislang nicht. „Aber ich kenne ja den Trainer ganz gut“, sagt Hofmann grinsend. „Ich weiß, wie er spielen will: offensiv, mit viel Ballbesitz, aus einer geordneten Defensive heraus in den entscheidenden Momenten die Tore machen – so war es zumindest bei uns im letzten Jahr.“

Für diese Tore sorgt beim KSC gerade Philipp Hofmann. Auch in Kiel? „Ich würde mich nicht beklagen“, sagt er.