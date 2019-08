Holstein Kiels Kapitän Hauke Wahl: "Wir sitzen jetzt aber nicht zu Hause und heulen rum".

Nach der bitteren 0:2-Niederlage am Sonntagnachmittag im Merck-Stadion am Böllenfalltor beim SV Darmstadt 98 waren die Protagonisten beider Vereine folgender Meinung:

André Schubert, Holstein-Cheftrainer: „Krasse individuelle Fehler haben uns auf die Verliererstraße gebracht. Die Mannschaft ist noch jung, will Fußball spielen. Aber wir müssen auch lernen, uns in den Zweikämpfen zu behaupten. Und wir müssen lernen, auch gegen einen so tief stehenden Gegner Lösungen zu finden. Wir dürfen halt im Spielaufbau nicht so gravierende Fehler machen. Nach vorne war das Passspiel nicht schnell und nicht präzise genug. Dann nutzen auch über 70 Prozent Ballbesitz nichts (72:28 Prozent/die Red.).“