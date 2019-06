Holstein Kiels Torhüter Ioannis Gelios: Ziel ist die griechische Nationalmannschaft

Immer den Ball zu einhundert Prozent im Fokus, so erlebt man Torhüter Ioannis Gelios, der vom Drittligisten FC Hansa Rostock zu den Kieler Störchen gewechselt ist, bei der täglichen Trainingseinheit mit Torwarttrainer Patrik Borger im Trainingslager in Kremmen. 37 Pflichtspiele bestritt der 27-Jährige für die Rostocker und wollte nach einem Drittligajahr den nächsten Karriereschritt machen. „Mir hat das Jahr in Rostock total gut getan. Dennoch bin ich jetzt froh, in Kiel den nächsten Schritt gehen zu können“, so Gelios“, der von seinen Kameraden nur „Janni“ genannt werden möchte. „Ioannis nennt mich niemand“, erzählt der 1,90 m große Modellathlet schmunzelnd.