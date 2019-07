Holstein Kiels Trainer André Schubert: "Die Fans haben uns mit ihrer tollen Stimmung immer wieder nach vorne getrieben".

Nach dem 1:1-Unentschieden am Sonnabend vor 10103 Zuschauern im Holstein-Stadion gegen den SV Sandhausen waren sich beide Trainer über den Spielverlauf einig.

Trainer André Schubert (Holstein Kiel): Ich hätte mich natürlich über einen Sieg gefreut. In der 2. Halbzeit waren wirsehr dominant und haben offensiv guten Kombinationsfussball mit vielen Torchancen erarbeitet. Wir müssen Kontersituationen unterbinden und auf die positiven Aspekte in der Offensive aufbauen. Ich denke, die Zuschauer haben ein tolles Spiel gesehen. Die Fans haben mich positiv gestimmt. Sie haben uns mit ihrer tollen Stimmung immer wieder nach vorne getrieben.

Dominik Schmidt (Innenverteidiger Holstein Kiel): "Ich glaube, wir haben eine Vielzahl an Torchancen erspielt, nur leider nicht mit dem richtigen Ergebnis. Das wir so auftreten, damit haben wohl nicht viele gerechnet. Es ist aber trotzdem Luft nach oben. Jetzt müssen wir in Darmstadt nachlegen".