Holstein-Neuzugang Mees: „Ich traue mir zu, der Mannschaft sofort zu helfen“

Er wurde mit der TSG Hoffenheim deutscher A-Jugendmeister 2014 und ein Jahr später mit dem Status „U19-Bundesliga-Top-Torjäger“ Vizemeister. Er hat 16 Erstliga- und 43 Zweitligaspiele für Union Berlin bestritten. Seit dem 5. Oktober steht der offensive Flügelspieler Joshua Mees beim Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel für vier Jahre unter Vertrag. Der 24-Jährige könnte am Sonntag (13.30 Uhr) in Würzburg seine Pflichtspielpremiere im KSV-Trikot feiern. Im Interview mit dem KN-Sportbuzzer schildert der gebürtige Saarländer seine ersten Eindrücke an neuer Wirkungsstätte.