Holstein-Stürmer Janni Serra: Gegen Bochum trifft er immer

Ihr gutes Omen steht in vorderster Front: Mittelstürmer Janni Serra , der im Holstein-Trikot gegen seinen Ex-Klub Bochum (Januar 2018 bis Juni 2018) ungeschlagen ist und dazu in jedem seiner bislang drei Zweitliga-Duelle mit dem VfL ins Schwarze getroffen hat. Im Interview mit dem KN-Sportbuzzer übt sich der der 22-jährige U21-Nationalspieler in kontrollierter Zuversicht.

Dmitrijus Guscinas spielte zwar auch in Paderborn, Osnabrück, Koblenz und an der Seite von Mario Gomez bei VfB Stuttgart II, aber den nachhaltigsten Eindruck hat der Stürmer bei Holstein Kiel hinterlassen. Während seiner zwei Aufenthalte in Kiel (1999-2003 und 2007-2010) erzielte Guscinas 85 Tore in 210 Spielen. ©

KN-Sportbuzzer: Kurzer Rückblick auf Hannover. Drei Tore in vier Minuten – darunter Dein spektakulärer Kopfball zum 3:0-Endstand. Hast Du eine Torflut in derart kurzer Zeit schon einmal in Deiner Karriere erlebt?

Janni Serra: Drei Tore in vier Minuten waren schon extrem schnell. Natürlich habe ich schon Spiele miterlebt, in denen viele Tore gefallen sind. Aber zumindest in der Zweiten Liga kann ich mich an nichts Vergleichbares erinnern.