Holstein-Talk bei Fritten-Andy - Heute zu Gast: Uwe Stöver

Die Begleitumstände der 0:1-Niederlage des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel am vergangenen Sonnabend gegen den 1. FC Heidenheim waren natürlich auch beim „Holstein-Talk bei Fritten-Andy“ auf dem Kieler Blücherplatz das zentrale Thema. Gesprächsgast Uwe Stöver sprach im Rückblick angesichts des nach Regengüssen und Sturmböen nicht mehr regulär zu bespielenden Untergrundes im Holsteinstadion wie alle Beteiligten von einer Lotterie. Die erste infrastrukturelle Konsequenz: Ab Dienstag wird ein neuer, rund 130.000 Euro teurer Rollrasen verlegt.

Erstmals nach zuvor drei Remis und zuletzt drei Siegen am Stück wieder verloren zu haben, sei extrem ärgerlich. Als sportlichen Rückschlag indes interpretierte der 53-Jährige das aus fußballerischer Sicht ohnehin kaum zu bewertende Resultat nicht. Überhaupt habe ihn das Team seit seinem Amtsantritt am 7. Oktober erst einmal enttäuscht – beim Pokal-Aus in Verl am 30. Oktober 2019.

Auf der Gegenseite sieht Stöver den Klassenerhalt trotz des fulminanten Zwischenspurtes der Nordlichter mit 28 Zählern in 17 Spielen unter der Regie von Cheftrainer Ole Werner und den neun Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz 16 (Karlsruher SC) sowie dem Polster von elf Zählern auf den direkten Abstiegsrang 17 (Wiesbaden) noch nicht vollständig in trockenen Tüchern. Ein Fakt, der eine seriöse Kader-Planung oder gar erste konkrete Personalmeldungen für die kommende Saison nicht zulasse.

Immerhin, zwei Dinge verriet der Wahl-Mainzer und bekennende Nicht-Karnevalist an diesem von „Kiel ahoi“-Rufen der Zuschauer begleiteten Rosenmontag dann doch: Der Personalstab der Scouting-Abteilung wird künftig um zwei bis drei Fachkräfte aufgestockt. Und eine Rückholaktion von Ex-Torjäger Marvin Ducksch, derzeit beim kommenden Holstein-Gegner Hannover 96 nicht mehr erste Wahl, sei keine realistische Option.