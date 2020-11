Holstein-Verteidiger Stefan Thesker: „Wo der Ball ist, ist Terodde“

Die Störche stellen nach Gegentoren (5) die bislang beste Deckung des Bundesliga-Unterhauses, die Punktejäger aus dem Volkspark (16 Zähler) nach sechs Spieltagen die Torfabrik (15 Treffer) - mit dem 32-jährigen Zweitliga-Superknipser Simon Terodde an der Spitze.

Auch Holstein-Innenverteidiger Stefan Thesker stellt sich die Frage, wie in alles in der Fußball-Welt dieser „Torodde“ (bislang acht Buden) zu stoppen ist. Eine überraschende Antwort liefert der 29-Jährige in einem Video-Interview mit dem KN-Sportbuzzer: „Nicht wie üblich nur auf den Spieler, sondern vor allem auf den Ball achten. Wo der hinfliegt, ist auch Terodde.“