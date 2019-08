Holstein Women gewinnen ihr Heimspiel gegen die TSG 07 Burg Gretesch

Das war eine klare Rote Karte. Wenn jemand ruckartig nach hinten fällt, ist was passiert. Das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand“, so Holstein Trainer Bernd Begunk. Was war geschehen? In einem Zweikampf war seine Tochter Sarah, die in der Innenverteidigung spielte, eher am Ball und schirmte diesen ab. Die heraneilend Gäste-Spielerin griff der Kielerin jedoch in die Haare, riss sie nach hinten und kam so frei vor dem Tor an den Ball, der jedoch über das Gehäuse flog (89.). Begunk, die minutenlang behandelt werden musste, sah dazu noch die Gelbe-Karte. Das Spiel wurde mit Torabschlag fortgesetzt.