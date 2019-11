Holstein Women klettern auf Regionalliga-Rang drei

Temporeichen und ansprechenden Frauenfußball bekamen die 100 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz in Projensdorf zu sehen. Am Ende hatten die Holstein Women gegen Hannover 96 nach einer bärenstarken zweiten Halbzeit verdient mit 4:2 die Nase vorn. In der Regionalliga Nord rücken die Kielerinnen dadurch auf Platz drei vor.