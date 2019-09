Holstein Women müssen die dritte Niederlage in Folge einstecken

Ein packendes Regionalliga-Spiel sahen die 100 Zuschauer auf der Waldwiese. Hohes Tempo und Torchancen in Hülle und Fülle. Am Ende zogen die spielerisch starken Holstein Women gegen einen abgebrühten SV Henstedt-Ulzburg mit 1:3 den Kürzeren. Für die Kielerinnen war es die dritte Punktspielniederlage in Folge.