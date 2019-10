Holstein Women müssen ohne Sarah Begunk gegen den HSV ran

„Ich habe erwartet, dass die Liga so ausgeglichen ist. Wir stehen in jedem Spiel unter Druck und müssen jetzt so viele Punkte wie möglich für den Klassenerhalt sammeln“, weiß KSV-Trainer Bernd Begunk, dass der HSV nicht zuletzt aufgrund der vielen guten Spielerinnen eine hohe Hürde darstellt.

Für Holstein sind die personellen Möglichkeiten dagegen begrenzt. Der Verzicht auf Mannschaftsführerin Sarah Begunk als Kopf der Mannschaft ist ein großer Verlust. Für die Allrounderin, die mit der Bundeswehr-Nationalelf in China weilt, wird Torfrau Victoria Bendt die Kapitänsbinde tragen. Außerdem fehlt Angreiferin Lisann Evert (Urlaub) und voraussichtlich auch die angeschlagene Außenspielerin Tabea Lycke. Dafür kehrt Angreiferin Alina Steiner in den Kader zurück. „Trotz aller Personalien ist ein Punktgewinn nicht unmöglich. Wir sind spielerisch ja gut. Und wenn man sich nicht so anstellt wie zuletzt, als einfachste Dinge daneben gingen, dann packen wir das auch“, glaubt Holstein-Coach Bernd Begunk, der hofft, dass der große Name der Gäste seine jungen Spielerinnen zusätzlich motiviert und ihnen Flügel verleiht.