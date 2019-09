Holstein Women unterliegen beim SV Werder Bremen II

„Eine völlig verdiente Niederlage, die wir uns selbst zuzuschreiben haben. Wir waren nicht in der Lage, ein halbwegs vernünftiges Passspiel auf den Platz zu bringen und haben uns viele leichte Ballverluste geleistet. Das hat Werder in die Karten gespielt“, war KSV-Trainer Bernd Begunk restlos bedient.

Dabei fing es gut an für sein Team als Sarah Begunk mit einem Heber das 1:0 für die Kielerinnen erzielte (17.). Danach jedoch luden die Women die Bremerinnen zum Tore schießen ein. Binnen sieben Minuten drehte Werder das Spiel und lag mit 3:1 in Führung (42., 44., 49.). Zwar konnte Michelle Hoheisel verkürzen (62.), doch ein weiter Ball in den Rücken der Kieler Abwehr nutzte Bremen, um den Sack zuzumachen (80.).