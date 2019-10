Holsteins U17 bleibt auch im achten Saisonspiel ohne Niederlage

In souveräner Manier marschieren die Jungstörche durch die Regionalliga Nord. Auch in der Autostadt Wolfsburg gaben Holsteins B-Junioren ordentlich Gas, der 4:1-Erfolg spiegelte die Kraftverhältnisse leistungsgerecht wider. „Der Sieg geht für mich auch in dieser Höhe in Ordnung", sagte Cheftrainer Elard Ostermann zufrieden, "allerdings hätten wir uns das Leben in der zweiten Hälfte leichter machen können. Da ließen die Jungs noch zwei gute Gelegenheiten liegen."