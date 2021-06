Holsteins U17 kann mit einem Sieg den Aufstieg eintüten

Schaffen die B-Juniorinnen der Holstein Women den Sprung in die Bundesliga Nord/Nordost? Im zweiten und letzten Relegationsspiel gegen den Eimsbütteler SV reicht den Kielerinnen ein einfacher Sieg, um nach dem 6:0-Auftakterfolg beim Osnabrücker SC den Aufstieg in die höchste Spielklasse perfekt zu machen. Anstoß ist am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr auf dem PTSK-Sportplatz.