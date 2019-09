Holsteins U19 belohnt sich beim 3:1 gegen Hamburger SV

Keine Frage, der Sieg im schwer umkämpften Nordduell kam zum richtigen Zeitpunkt. Überzeugende Kieler U19-Kicker boten eine der bis dato stärksten Saisonleistungen und rangen den leicht favorisierten Nachwuchs vom Hamburger SV in einem mit Rasse und Klasse geführten echten Derby mit 3:1 (0:1) nieder. Mit dem zweiten Saisonsieg meldet sich der Aufsteiger in der A-Junioren-Bundesliga nach zuvor drei Niederlagen in der Erfolgsspur zurück.