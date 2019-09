Holsteins U19 zieht sich gegen Hertha BSC gut aus der Affäre

Die gute Nachricht: Holstein Kiels A-Junioren zeigten sich vom absoluten Tiefpunkt erholt, im Duell mit dem hoch eingeschätzten Nachwuchs von Hertha BSC zog sich der Aufsteiger bei der 1:3 (1:1)-Niederlage respektvoll aus der Affäre, schnupperte dank einer engagierten Vorstellung sogar an einem engeren Resultat. Dass nach 90 Minuten die Elf von Ex-Profi Michael Hartmann an der Förde die Punkte einkassierte, war dennoch am Ende verdient.