Holsteins Women mühen sich zum Dreier gegen Wellingsbüttel

Die Gäste verbuchten in der Anfangsphase zwar zwei gute Gelegenheiten durch Birte Bröcker (10./16.), doch ansonsten wurde schnell deutlich, warum die Hambugerinnen abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz rangieren. Erwartungsgemäß lag die Spielkontrolle daher bei den Women, die damit allerdings ein wenig überfordert waren. Zwar waren sie das tonangebende Team, doch sie passten sich auch dem Niveau ihres Gegners an und kamen daher nicht so wie gewünscht in Fahrt.

