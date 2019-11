Holt Euch Comedian Matze Knop auf Eure Klub-Weihnachtsfeier!

Niemand parodiert Jürgen Klopp, Joachim Löw und Franz Beckenbauer so genial wie Matze Knop. Der Comedian hat ein Herz für den Amateurfußball, war früher selbst in der Landesliga am Ball. Ehrensache, dass Knop auch #GABFAF-Supporter der ersten Stunde ist.

Wäre er nicht der ideale Gast für Eure Klub-Weihnachtsfeier? Dann nutzt die Gelegenheit! Um unser Amateurfußball-Bündnis zu unterstützen, tritt Matze Knop bei einem Klub auf. Die Verlosung ist exklusiv für eingetragene Supporter. Bewirb Dich für Euren Verein bis 22. November auf gabfaf.de/knop. Falls Du noch kein Supporter bist, kannst Du Dich dort auch gleich eintragen.