Holtby-Aus beim HSV: Keine Spur von mangelhafter Einstellung

In den sozialen Netzwerken ist Lewis Holtby regelmäßig aktiv. Zuletzt berichtete er via Instagram unter anderem über seinen Besuch bei seinem Jugendverein in Erkelenz oder über das Hamburger Kinder-Hospiz „Sternenbrücke“. Doch zu seinem Aus am Saisonende beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV findet sich kein Wort von ihm.

Keine Zweifel an der Entscheidung

Zweifel an seiner Einstellung scheint der Mittelfeldspieler nach der vor einer Woche verkündeten Trennung nicht aufkommen zu lassen - zumindest HSV-Trainer Hannes Wolf ist sich da sicher. „Lewis ist ein Profi und verhält sich auch so. Er ist ein wichtiger Teil der Mannschaft. Ich habe keine Sorgen, dass er sich zurücklehnt“, sagte er über den 28 Jahre alten Ex-Nationalspieler. Zugleich sagte Wolf: „Es ist gut, dass Klarheit herrscht.“ Auch Sportvorstand Ralf Becker hatte Holtby nach der Bekanntgabe des Abschieds gelobt: „Lewis hat unsere Entscheidung sehr professionell aufgenommen.“

Ob Holtby auch am Samstag im ersten Spiel nach der Länderspiel-Pause und der Verkündung der Klub-Entscheidung beim VfL Bochum seine Einstellung zeigen darf, ist offen. Zumindest sind die Chancen nicht groß, dass er nach zwei Partien wieder in der Startelf steht. Der gebürtige Bochumer Wolf wird eher auf Berkay Özcan und Orel Mangala setzen, wenn sie fit sind. Doch auch wenn Holtby nach guten Leistungen zum Jahresstart seinen Stammplatz verloren hat, ist er noch immer wichtig für die Mannschaft - gerade in der Schlussphase des Aufstiegskampfs. Er gehört zu den emotionalen Leadern und ist auch der Stellvertreter vom wieder einmal für längere Zeit verletzten Kapitän Aaron Hunt.

Holtby ist Hoffnungsträger im Aufstiegskampf

Vor fast fünf Jahren wechselte er von Tottenham Hotspur in die Hansestadt und ist mittlerweile einer der dienstältesten HSV-Profis. Als sich abzeichnete, dass der erstmalige Bundesliga-Abstieg des HSV nach 55 Jahren kaum noch abzuwenden war, lief bereits alles auf eine Trennung hinaus. Doch vor allem Holtby war es, der unter dem damaligen Trainer Christian Titz in der Schlussphase der Saison mit seinen Leistungen noch lange Zeit die Hoffnung auf ein Wunder am Leben hielt.

Als der Abstieg feststand, verlängerte Holtby schließlich seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr und nahm einiges an Gehaltseinbußen hin. Mittlerweile ist er ein Fan-Liebling. Viele Anhänger bedauern seinen Abgang. Angeblich muss sich Holtby keine Sorgen um seine berufliche Zukunft machen. Es sollen im Angebote vorliegen, unter anderen interessiert sich laut Medien Schottlands Kult-Klub Glasgow Rangers für ihn. Doch am 19. Mai will Holtby noch einmal mit dem HSV und seinen Fans feiern: Spätestens dann soll der Aufstieg feststehen.

