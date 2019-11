Mit Hannover 96 holte er 1992 den Pokal: Michael Lorkowski im Interview

Hallo aus Hannover. Stören wir? Alles gut, die Handwerker sind gerade aus dem Haus, ich habe Zeit. Immer noch viel zu tun auf Ihrem Hof? Ja, dies und das. Außerdem lassen wir gerade einen alten T2 umbauen, daraus wird dann eine Eisdiele. Sie werden Eismann? Wir fahren jetzt nicht im Ort herum, sondern machen Events. Es gibt Eis aus eigener Produktion, meine Frau ist Konditor- und Bäckermeisterin. Sie haben doch noch geheiratet? Ja, vor drei Jahren. Hätte ich auch nicht gedacht. (lacht) Wir sind aber schon seit 1998 zusammen. Kennengelernt habe ich sie 1998 in meiner Zeit als Trainer von Eintracht Braunschweig. Über die dritte Liga wollen wir noch nicht reden – oder müssen wir? Was ist bloß aus 96 geworden? 96 hätte das Spiel gegen Darmstadt gewinnen müssen, dann hätte ich ihnen auch bei St. Pauli was zugetraut. Jetzt kann es gut sein, dass sie bei St. Pauli noch einen kriegen. Dann sind sie richtig unten drin.

Und St. Pauli? Trainer Jos Luhukay hat ja schon vor der Saison eine Generalabrechnung vom Feinsten hingelegt. Zu viel Bequemlichkeit, zu viel Komfortzone, das solle man in die Mülltonne werfen. Maximal ein Mittelfeldplatz sei möglich, aber auch Abstiegskampf. Zurzeit liegt St. Pauli auf Platz 13 – immerhin noch drei Plätze vor 96. St. Pauli spielt im Rahmen seiner Möglichkeiten. Die Generalabrechnung am Anfang war heftig, ich hätte es nicht gemacht, vielleicht wollte er die Jungs aus der Reserve locken. St. Pauli ist keine Komfortzone. Es ist einfach nett, da ist Party, bei St. Pauli macht es Spaß, am Wochenende Fußball zu spielen. Was mir aufgefallen ist: Die Zuschauer sind zu lieb mit den Gästen. Sie wollen es allen Recht machen. Wir werden es am Wochenende nicht erleben, dass sie 96 auspfeifen. Was verbindet Sie noch mit 96? Ich bin ja Ehrenmitglied in dem Fanclub „Rote Teufel“. Ganz viele erinnern sich noch an mich: Ich treffe Hannoveraner auf dem Hauptbahnhof, die geben mir ein Bier aus. Bei Gosch gibt’s ein Verkäufer, der hat das Endspiel damals gesehen, da kriege ich ein Bier und ein Brötchen umsonst – das ist unglaublich. Warum sind Sie im Oktober 1990 eigentlich bei 96 gelandet? Ich hatte eigentlich keinen Bedarf, ich hatte in Norderstedt einen guten Job, wir waren Dritter in der dritten Liga. Und Hannover war schon damals sparsam, ich habe in Norderstedt mehr verdient als bei 96. Aber ich wollte in die zweite Liga zurück. Der damalige Manager Klaus-Dieter Schmidt hat mich dann vorgeschlagen beim Präsidium und gleichzeitig gesagt, dass er mit mir nicht klarkommt. Das war auch so. Damals waren Volker Finke, Willi Reimann und ich die Kandidaten. Mir hat mal ein schlauer Mensch gesagt, man soll bei Vorstellungsgesprächen möglichst als Letzter kommen. Und ich bin nach den beiden gekommen.

flashback! Der Wochenrückblick Folge 7

Sie sind 1992 Pokalsieger geworden, aber nicht aufgestiegen. Warum? In der Winterpause 1991/92 habe ich gesagt, wenn ich noch einen Stürmer und einen Spielmacher bekomme, dann können wir aufsteigen. Da wurde mir gesagt: Nein, wir haben kein Geld. Wollitz und Heisig wollten kommen. Dann wären wir auch aufgestiegen. Der Weg ins Pokalfinale führte über ein Elfmeterschießen gegen Werder Bremen – Torwart Jörg Sievers wurde zum Helden. War das geplant? Ich wusste ja nicht, dass ich noch einen nächsten Schützen brauche. Dann kam mir spontan die Idee: Wenn Sievers den jetzt reinschießt, dann hält er den nächsten. Weil er so motiviert ist, der Held zu werden. Habe ich mir so gedacht (lacht). Dann bin ich zu ihm hingerannt, ich durfte das ja eigentlich gar nicht, und habe ihn gefragt: „Jörg, schießt du den nächsten Elfer?“ Er nickte nur, weil er so überrascht war. Hinterher hat er zu mir gesagt, er hätte gedacht, ich sei gekommen, um ihm zu sagen, dass er mal einen halten solle (lacht). Eigentlich konnte Jörg keine Elfmeter schießen. Surmann sagte auch, ich sei bescheuert. Hätte Sievers im Finale auch wieder geschossen, wenn es nötig gewesen wäre? Ich glaube nicht, das war eine einmalige Geschichte. Ich weiß nur, dass im Finale kaum einer schießen wollte, außer Schönberg-Christensen. Ich hatte ja Mathias Kuhlmey noch zwei Minuten vor Schluss gebracht, damit er schießt. Dann sagt er, er schießt nicht. Ich sage: Du bist ein Idiot, ich habe dich doch deswegen eingewechselt. Heute trainieren Sie sozialschwache Jugendliche im Rahmen des Projekts „Spielmacher“ in St. Pauli und Harburg ... Das sind Schulschwänzer und Keinen-Bock-auf Nichts-Jugendliche. Wir versuchen, die übers Fußballtraining in die Spur zu kriegen, dass man Regeln lernen muss, sonst kommt man nicht zurecht. Wir vermitteln denen, wie Fußballer ticken, Ivan Klasnic ist einer, der auch mal bei uns aufschlägt. Dass sie sich nicht hängen lassen, das ist unser Ziel.

Im Mai 1992 schaffte Hannover 96 Einmaliges: Als Zweitligist gewannen die Niedersachsen das Pokalfinale in Berlin gegen den hohen Favoriten Borussia Mönchengladbach. Hier die besten Fotos: 23. Mai 1992: Die Anzeigentafel im Berliner Olympiastadion bringt es Weiß auf Blau: Hannover 96 ist Pokalsieger. Vorausgegangen war ein spannendes Finale gegen Borussia Mönchengladbach - in dem ein 96-Spieler zum Helden wurde. ©

Ihre Pokalsieger-Formel war: Die Mannschaft ist der Star. Dieser Teamgeist war unsere Stärke, wir waren ja keine überragende Mannschaft. Heute fragen mich die Jugendlichen ja noch: Wer war denn dein bester Spieler? Ich sage dann immer, das kann ich das gar nicht so genau sagen, die waren alle gleich, das war eine Mannschaft – so wir ihr das auch werden müsst. Euer Nebenmann ist wichtig, es gibt keine Stars. Einen Star gab es doch: Milos Djelmas. Der Mannschaftsrat kam vor einem Spiel gegen Meppen zu mir und sagte, wir möchten nicht mehr mit dem zusammen trainieren – das Training war das Wichtigste: Die Mannschaft, in der Djelmas gespielt hat, die konnte nie gewinnen, weil er einfach nach hinten nichts gemacht hat. Er hatte keinen Bock. Training war für ihn völlig unwichtig, unter 7000 Zuschauern ist er gar nicht gelaufen, es war eine Katastrophe. Dann haben wir uns so geeinigt, dass er bis zum Pokalfinale nicht mehr spielt und trainiert – im Endspiel aber schon. Er ist dann zwei Wochen mit Eddy Kowalczuk um den Maschsee gelaufen. Und hat im Endspiel aufgezogen wie Schmidts Katze. Das war sensationell. Da konnte man mal sehen, zu was er in der Lage gewesen wäre. Warum haben Sie 96 nach dem Pokalsieg verlassen und sind zurück nach St. Pauli? 96 wollte mit mir nicht verlängern, dann hätte ich auf der Straße gestanden. Sie haben am Anfang Ihrer Trainerkarriere bei St. Pauli noch nebenbei als Surflehrer in Travemünde gearbeitet – und sind nach Ihrem Rauswurf 2000 beim VfL Osnabrück mit Ihrem Schiff „Blaubart“ erst mal abgehauen. Heute würde man das als Burnout bezeichnen. Ich war einfach müde vom Fußball. In der Phase wollte ich kein Trainer mehr sein, ich bin erstmal mit meinem Wohnmobil nach Gran Canaria, habe gesehen, dass man auch anders leben kann, bin dann zurück, habe meinen „Blaubart“ fertig gemacht und gedacht: Jetzt haust du erstmal zwei Jahre ab. Es ging über Travemünde, die Kanarischen Inseln und die Kapverden bis Barbados – dann bin ich auf Saint Lucia und Martinique geblieben. Das war schon durchgeplant, ich wollte mich mit meinem Job über Wasser halten. Ich bin für Hotels gefahren und habe Tagestörns gemacht. Ich habe gedacht, dass es einfacher werden wird, den Wiedereinstieg zu finden. Aber damals hat Horst Hrubesch schon im Sportstudio gesagt: „Fahr nicht so lange weg, sonst kriegst du nie wieder nen Verein.“ Da hat er Recht behalten.

Die Zweitrunden-Spiele von Hannover 96 im DFB-Pokal seit dem Pokalsieg von 1992: 2017: VfL Wolfsburg - Hannover 96: Am Mittwoch, den 25. Oktober, um 18:30 Uhr treffen die Roten in der 2. Runde auf Wolfsburg, den Pokalsieger der Saison 2014/2015. Das letzte Aufeinandertreffen im Pokal war 1987 in der 1. Runde. Hannover 96 verlor vor 30 Jahren mit 3:0. ©

Ihre letzten Trainerstationen waren Wolfenbüttel und Vorsfelde, Sie haben auch mal die C-Junioren des SV Eichede trainiert. Die Eltern gingen mir auf den Keks, die waren überehrgeizig. Da haben wir jede Woche einen Elternabend gehabt, das war nicht meine Welt. Die Eltern rechnen immer die Spielzeiten aus. Da kam mal eine Mutter zu mir und hat mich gefragt, warum ich ihren Sohn ausgewechselt habe. Ich sagte: Weil der Präsident gesagt hat, ich soll jedes Spiel gewinnen – und mit ihrem Sohn geht das nicht. Meistens sind das ja die Mütter, die Väter haben teilweise sogar Ahnung vom Fußball, sie sehen, dass ihr Sohn das nicht schafft. Stimmt es, dass Günter Netzer Sie mal zum FC Bayern vermitteln wollte? Netzer wollte mich eigentlich zum HSV holen, Ernst Happel brauchte einen Kotrainer. Netzer hat mich angerufen, da habe ich gesagt: „Günter, ich trainiere hier bei St. Pauli zweite Liga und bei Happel stelle ich die Hütchen auf, nee, das ist nicht mein Ding.“ Dann rief er ein paar Monate später wieder an und sagte, Uli Hoeneß sucht einen Kotrainer für Udo Lattek und ich habe dich empfohlen, bewirb dich da mal. Habe ich gemacht, aber dann hat Udo wohl gesagt, er braucht einen Älteren. Unter der Woche durfte Lattek drei Tage in seinem Haus in Barcelona verbringen und einer musste das Training leiten. Und dann haben sie den Werner Olk genommen. Das Schreiben von Uli Hoeneß habe ich immer noch. Das war ein richtiger Brief. Sehen wir Sie noch mal als Trainer? Ich träume davon, noch einmal auf jemanden zu treffen, der Bock hat, etwas mit mir zu machen. Unabhängig von der Liga. Aber ich glaube, ich bin schon zu lange raus, als dass man auf mich zurückkommt.